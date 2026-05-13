女子プロレス界のレジェンド・長与千種（６１）が率いる「マーベラス」が今月５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。漫才コンビ「ハイヒール」のモモコ（６２）や女優の酒井法子（５５）ら著名人も訪れるなど、多くの観客が会場を埋め尽くし、熱気に包まれた。女子プロレスの過去、現在、未来が交差し、１０代から６０代までそれぞれの感情があふれる“エモい”１０周年大会となった。横浜ＢＵＮＴＡＩの