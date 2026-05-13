【ロサンゼルス＝後藤香代】米司法省は１１日、カリフォルニア州アルカディアのアイリーン・ワン市長（５８）を中国政府の工作員として活動した容疑で訴追したと発表した。ワン容疑者は１１日付で辞職した。発表によると、ワン容疑者は２０２０〜２２年、中国政府当局者の指示を受け、自身が運営する現地の中国系米国人向けニュースサイトを通じ、親中的な情報を発信した疑い。ワン容疑者が中国新疆ウイグル自治区について「ジ