ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが１３日、同局「あさイチ」の朝ドラ受けで、退院した園部（野添義弘）の態度に「私の中では全然ダメ」と憤慨した。この日の朝ドラ「風、薫る」では、りん（見上愛）が担当している偏屈な患者・園部が、突然悶絶。ずっといじっていた患部が縫合不全となり、結果、緊急手術を受けることになった。りんは付き添いから外され、立ち会ったのは看病婦。手術は成功するが、りんは複雑な思いを抱える