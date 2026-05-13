日産自動車（資料写真）日産自動車の経営再建に伴って削減される追浜工場（横須賀市）と子会社の日産車体湘南工場（平塚市）の従業員について、いすゞ自動車（横浜市西区）が受け入れる方針であることが１３日、分かった。日産は従業員側の希望を確認中で、規模は未定という。いすゞは人材の再就職を支援する産業雇用安定センターを通じ、採用する意向だ。追浜工場は２０２７年度末までに日産自動車九州（福岡県苅田町）に車両