アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「良い合意しか結ばない」と強調しました。アメリカトランプ大統領「（Q.イランとの交渉はいつ終了させるのですか）どうなるか様子を見よう。我々は良い合意しか結ばない」トランプ大統領は12日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、このように述べた上で「必ず上手くいくはずだ」と主張しました。日本時間の14日に行われる中国の習近平国家主席との首