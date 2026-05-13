食べる順番で内臓脂肪は落ちる！太らない食事にする食べる順番とは 食べる順番で太らない食事に ●食べ方を変えるだけで血糖値は上がりにくくなる 内臓脂肪をためないためには、血糖値を急激に上げない工夫が必要です。血糖値が急上昇するとインスリンが大量分泌され、脂肪がたまりやすくなってしまいます。食べる順番によっても血糖値の上がり方は変わるので、血糖値が上がりにくい食べ方を習慣化してください。まず、はじめ