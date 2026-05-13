母子生活支援施設で幼い姉妹が死亡した事件です。警察は、長女殺害の疑いで逮捕した母親を、二女を殺害した疑いで再逮捕する方針です。ことし3月、福岡県嘉麻市の母子生活支援施設で、長女の水沼二彩ちゃん（4）の首を電気コードで絞めるなどして殺害したとして、母親の水沼南帆子容疑者（30）が4月に逮捕されました。捜査関係者によりますと、警察は5月13日、二女の三華ちゃん（3）を殺害した疑いで、水沼容疑者を再逮捕す