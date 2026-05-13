韓国株大幅続落、サムスン電子が大規模ストライキ実施の可能性 東京時間09:36現在 韓国総合株価指数 7440.46（-202.69-2.65%） 韓国株は大幅続落。ナスダックの下げや前日の政府高官の発言が市場心理を冷え込ませている。 韓国政府高官はAIブームから得る利益を国民に配るべきだと主張した。後に釈明したものの投資家の不安心理を払拭するには至らなかった。 サムスン電子が3.9%安、サムスン電子と労働組合
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