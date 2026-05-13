米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した短期エネルギー見通し（ＳＴＥＯ）で、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の４－６月期の商業在庫は２５億２５００万バレルまで減少する見通し。前回の２７億１１００万バレルから大きく下方修正された。７－９月期には２４億１３００万バレルまで減少する見通し。１０－１２月期以降、ＯＥＣＤ在庫は増加に転じると想定されているが、イラン戦争がいつ終