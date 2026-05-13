ややドル買い・円売りドル円157.77円、きのうの高値上回る ややドル買い、米イラン戦争長期化懸念で有事のドル買いが継続。また、米CPI伸び加速を受け年内の米利上げ観測が浮上している。NY原油は時間外で101ドル台にしっかり乗せている。ドル円は157.77円まで上昇、きのうの高値157.76円を上回った。 やや円売りも見られる。日本政府による介入が警戒されるものの、経済政策・金融政策に変更がなければ貿易赤字拡大懸念や