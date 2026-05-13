今年１月に退社した元ＴＢＳアナウンサーの撮影ショットが公開された。放送作家でコラムニストの山田美保子さんのインスタグラムに登場したのは、フリーに転身した良原安美アナウンサー。ＴＢＳ系「サンデージャポン」で良原アナと共演した山田さんは「発売中の『＃週刊ポスト』で、元ＴＢＳの＃良原安美アナウンサーにインタビューしました」と明かし「素敵なグラビアです」と白の衣装でポーズを取る良原アナをアップした