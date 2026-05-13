◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）岡本和真内野手（２９）が「４番・三塁」でスタメン出場した１２日（日本時間１３日）のブルージェイズ―レイズ戦で、投手の投球が球審の右膝付近に直撃してしばらく倒れ込むアクシデントが発生した。レイズが３―０でリードした６回２死三塁。打席には、左打ちのアランダ。２ボールからの３球目に、ブルージェイズ捕手のバレンズエラは