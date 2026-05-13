１１日、トロントのネイサン・フィリップス・スクエアにあるＷ杯のカウントダウン時計と共に写真に納まる観光客。（トロント＝新華社配信／鄒崢）【新華社トロント5月12日】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）は、6月11日から7月19日まで米国、カナダ、メキシコで共催される。１１日、トロントのネイサン・フィリップス・スクエアにあるＷ杯のカウントダウン時計前で自撮りする子どもたち。（トロント＝新華社配信／鄒崢）