元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が13日までにブログを更新。3日に56歳で亡くなったタレントで気象予報士の吉田ジョージさんを追悼した。笠井は、吉田さんが天気キャスターを務めていた東海テレビ「ニュースONE」に出演したことを報告。吉田さんと同番組で共演した際の写真をアップし「明るい方で、お会いするといつも『一緒に写真撮りましょう』と言ってくださって…腰の低い、お優しい方でした」としのんだ。「午