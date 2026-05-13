「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが13日までに、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を投稿した。「＃これがこうってやってみたかったんだよね」とつづり、5月29日に発売する1stDVD「相思相愛」の撮影ショットを公開。紺を基調としたトンボ柄の浴衣を着用し、胸元を限界ギリギリまではだけさせたショットも披露した。また「DVD発売記念イベント開催決定！」と報告し、今月24日に東京・秋葉原でイベント