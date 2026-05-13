ロイヤルホストは、2026年5月13日から期間限定で、季節デザート「Melon Dessert 旬の国産メロン〜品種の味わいを楽しんで〜」を販売します。フェアの前期と後期でメロンの種類が変わる旬の国産メロンを使用したデザートが、ロイヤルホストに登場。今年は、フェア期間を前期と後期に分けるという初の試みを実施し、2品種の異なる味わいを時期の移り変わりとともに楽しめます。前期は、みずみずしくさわやかな甘さの熊本県産「肥後グ