ニデック＜6594.T＞が一時ストップ安の水準となる２３２９円に売られた。日本経済新聞電子版が１２日夜、「ニデックのモーター部品などで品質不正の疑いがあることが１２日、わかった」と報じた。設計変更や検査データ改ざんなど１０００件超に及ぶ見通しだとしている。報道を受けてニデックは１３日の寄り前に、「顧客の確認を受けずに行われた部材・工程・設計の変更などの不適切行為の疑いが判明しているこ