川田テクノロジーズは大幅安。１２日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１２５０億円（前期比８．７％増）、営業利益を７２億円（同１６．３％減）と発表。配当予想は４２円（株式分割考慮ベースで前期は約５０円３３銭）と実質減配した。これがネガティブ視されているようだ。 なお、同時に発表した２６年３月期決算は売上高が１１５０億２５００万円（前の期比１３．５％減）、営業利益が