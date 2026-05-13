オリンパスは３日ぶりに急反騰している。１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆７６０億～１兆５５０億円（前期比６．５～４．４％増）、最終利益予想は１０９０億～９５５億円（同５９．９～４０．１％増）とした。同時に取得総数４６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．１８％）、取得総額６００億円を上