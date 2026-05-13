オエノンホールディングスがストップ高まで買われている。同社は１２日取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比８１．９％増の１２億６７００万円となり、通期計画３９億５０００万円に対する進捗率は３２．１％となった。 売上高は同９．５％増の２１２億６６００万円で着地。焼酎やチューハイといった酒類の販売が伸びたほか、酵素医薬品事業や不動産