パン・パシフィック・インターナショナルホ―ルディングスは、５月７日に年初来安値８６９．３円をつけたが、足もとの既存店売上高の好調や先月発表したＯｌｙｍｐｉｃグループの子会社化などを考慮すると売られ過ぎの感が強く、今後見直しの動きが活発化しそうだ。 国内リテール事業の既存店売上高は３月まで４６カ月連続で前年実績を上回っている。人気商品の価格戦略の強化や原価上昇局面におけ