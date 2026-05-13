グローバルウェイはストップ高の水準となる前営業日比５０円高の２０６円でカイ気配となっている。１２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績について、売上高が従来予想の３７億５０００万円から４０億１４００万円（前の期比３０．７％増）、営業損益が１億４２００万円の黒字から３億７００万円の黒字（前の期は２億６１００万円の赤字）で着地ようだと発表しており、業績が上振れして着地したことを好感した買いが集