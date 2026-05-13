「ただの腰痛だと思っていたのに」――。腰痛や貧血といった一見ありふれた症状の裏に潜んでいたのは、血液のがんという現実でした。人気漫才コンビ「宮川大助・花子」として活躍していた宮川花子さんは、マラソン中に感じた違和感をきっかけに、血液がんの一種「多発性骨髄腫」と診断されました。骨の痛みから整形外科を受診しても気づかれにくく、発見が遅れることもある多発性骨髄腫とはどのような病気なのでしょうか