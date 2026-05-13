血液がんの一種である「多発性骨髄腫」はこれまで、臓器障害などの症状が出るまで「経過観察」とされてきました。そうした中、高リスクのくすぶり型多発性骨髄腫における進展遅延を目的とした治療薬「ダラツムマブ（商品名：ダラキューロ）」が2025年11月に承認され、早期介入という選択肢が生まれました。2026年2月25日に開かれた、くすぶり型多発性骨髄腫へのダラツムマブの承認に関するプレスセミナーでは、治験に