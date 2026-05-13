変形性膝関節症をお持ちの方にとって、日常生活での行動の選択は症状の進行に深くかかわります。この記事では、正座やしゃがみ込みといった膝に強い負担をかける動作や、過度な運動が与える影響について説明します。避けるべき行動を把握することで、痛みを軽減し関節を長期にわたって守ることができます。 監修医師：松繁 治（医師）経歴 岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科 主な研究