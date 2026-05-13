開催：2026.5.13 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 3 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が13日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとエンゼルスが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。 3回裏、7番 アンヘル・マルティネス 5球目