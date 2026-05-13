【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらの楽曲「百花繚乱」が、Billboard JAPAN チャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。 自身の楽曲がストリーミング累計1億回を突破するのは、「スパークル」（2億回突破）、「Answer」「恋風」に続く4曲