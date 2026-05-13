◆「半導体にあらずんば、株にあらず」で最高値更新の米国株市場 イラン戦争という地政学リスクが続く中でも、米国の半導体株が驚くほど強い。フィラデルフィア半導体株指数、いわゆるSOX指数は史上最高値を更新し、一時は18営業日連続上昇という異例の記録をつけた。3月30日の安値から5月8日までに約65％も上昇している。同期間のS&P500種指数は16.6％、ダウ工業株30種平均は9.7％の上昇であり、半導体関連の強さが突出