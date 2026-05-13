アトミクス [東証Ｓ] が5月13日午前(10:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の4.2億円→6億円(前の期は3.6億円)に42.6％上方修正し、増益率が16.4％増→66.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.4億円→3.2億円(前年同期は2.5億円)に2.2倍増額し、一転して27.5％増益計算になる。 株探ニュ&