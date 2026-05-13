デンカ [東証Ｐ] が5月13日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.5倍の192億円に急拡大し、27年3月期も前期比3.7％増の200億円に伸びる見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比69.8％増の55.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.6％→8.6％に急改善した。 株探ニュース