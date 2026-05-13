ゴールドウイン [東証Ｐ] が5月13日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.1％増の339億円になり、27年3月期は前期比0.6％増の341億円とほぼ横ばいを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は70円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は20.7％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は