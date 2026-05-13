アリアケジャパン [東証Ｐ] が5月13日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.6％増の137億円に伸びたが、27年3月期は前期比4.4％減の131億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比120円増の300円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.5％増の35.9億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の17.8％→17.7％に低下した