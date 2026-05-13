13日10時現在の日経平均株価は前日比293.61円（-0.47％）安の6万2448.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は852、値下がりは662、変わらずは51。 日経平均マイナス寄与度は183.43円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が107.61円、ＳＢＧ が95.74円、ＴＤＫ が50.79円、ファナック が36.54円と続いている。 プラス寄与度トップはセコム で、日経平均を42.51円押し上げている。次いでダイキン が36