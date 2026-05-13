中国の習近平国家主席は5月12日午後、北京の人民大会堂で、国連教育科学文化機関（ユネスコ）のアズレー事務局長と会談しました。習主席は席上、「ユネスコは、各国の人々の相互理解と信頼の増進、異なる文明間の交流と相互学習の推進に重要な貢献をしてきた。また、グローバルな教育・科学・文化分野のガバナンスの改革と改善においても積極的な役割を発揮している。中国はユネスコの活動を積極的に支持しており、双方は共に世界