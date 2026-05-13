5月13日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 昨夜は雨が降り、雷も鳴っていましたが、今朝からは各地で青空が広がっています。今日は高気圧に覆われて晴れる見込みで、洗濯物を外に干せそうです。ただ、夕方からは山沿いでにわか雨の心配があります。 明日の天気と気温の傾向 明日も晴れますが、上空に寒気が流れ込む影響で、きょうよりもにわか雨の可能性