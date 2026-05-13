俳優の橋本環奈（27）が13日までに、自身のXを更新。家族で香川と徳島を旅行したことを報告した。【写真】場所が特定…家族旅行を報告した橋本環奈橋本は「先日、家族で香川&徳島旅行行きましたぁー 初の四国！」と投稿。「福岡ファンミの時に四国行きたいって言ったの覚えててくれてる環者はいるかな？」と続けた。さらに「うどん、いっぱい食べれるようにワンピースで行きました笑 2日間で8店舗いったよ。食べ過ぎ」