（CNN）トランプ米大統領は12日、イランが米国との戦争で軍事的に「うまくやっている」と報じることは反逆的だと述べた。トランプ氏は中国への渡航中、SNSにこう投稿した。「フェイクニュースが、イランの敵がわれわれに対して軍事的にうまくやっていると言うのは、あまりに虚偽で、ばかげた発言でさえあるという点で事実上の反逆だ。彼らは敵を支援し、扇動している！存在するはずのない偽りの希望をイランに与えるだけだ」トラ