キャッチボールするドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は12日、大谷翔平を14日午後7時10分（日本時間15日午前11時10分）開始のジャイアンツ戦で先発メンバーから外すと明らかにした。投打「二刀流」でプレーしている疲労を考慮しての措置で、監督は「試合状況に応じて、終盤に起用する可能性はある」と代打待機の方針だと説明した。大谷は13日（同14日）の同戦