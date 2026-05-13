12日の衆院安全保障委員会で、元救急医の国民民主党・福田徹議員が、自衛隊の医官に救急医や外科医が少ない問題を取り上げた。小泉進次郎防衛大臣も「戦傷医療対処において重要な緊急外科手術の執刀が可能な外科系の医官や救急医などをさらに確保していく必要がある」とその必要性を認めた。【映像】救急医の２倍小児科医が…自衛隊専門医の内訳福田議員は「私、政治家となるまで救急医でして自衛官の治療も行ってまいりました