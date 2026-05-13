日本テレビの杉野真実アナウンサー（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。産休、育休を経て、復職したことを報告した。「おはようございます！産休・育休を経て、復職しました」と報告。「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」とつづった。「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話になる方々に感謝し、緊張を喜びに変えて働きたいと思います」と感謝。「改めて、宜しくお願い致します！」と記した。さら