今月行われたイギリス統一地方選での与党の大敗を受け、スターマー首相への退陣圧力が強まる中、首相は改めて続投する意向を示しました。イギリスメディアは、これまでに80人を超える与党・労働党の下院議員がスターマー首相の辞任を求めていると伝えています。こうしたなか、スターマー首相は12日の閣議で、「約束した変革を実現する責任を負っている」と説明し、「国民は、我々が政権運営を続けることを期待している」と述べ、改