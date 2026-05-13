マイナビニュースはこのほど、リカバリーウェアの比較・選び方に特化した情報サイト「マイナビニュース リカバリーウェア比較」を公開した。マイナビニュース リカバリーウェア比較同サイトは、整形外科専門医である宮井保尚（みやい・やすなお）医師を監修者として迎え、製品スペック・素材・着用感・価格・期待できる効果について、正確かつ分かりやすく整理。購入を検討するユーザーが、自身の生活リズムや体質に合った一着を選