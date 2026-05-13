そろそろ夏を見据えた洋服選びをしていきたい頃合い。とはいえ、半袖はまだ早い、露出が気になる……と感じることも。そんな季節の変わり目にこそおすすめしたいのが、【無印良品】の透かし編みトップス。程よい透け感とリネン混の涼やかな素材がちょうどよく、毎日コーデで即戦力になってくれそうです。 ライトベージュで柔らかな印象に 【無印良品】「婦人 リネン混透かし編みワイドセーター