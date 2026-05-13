ご近所付き合いの中で、理由の分からない嫌がらせを受けた経験はありませんか？今回ご紹介するのは、筆者が実際に体験したご近所トラブル。何度も繰り返される嫌がらせの裏には、思いもよらない理由がありました。人と比べることの無意味さを考えさせられる出来事です。 理不尽なご近所トラブルの始まり 私は以前住んでいた地域で、同世代のご近所3人から何かと理不尽な嫌がらせを受けていました。 きっかけは本当に些