資料 特殊詐欺に乗じて高松市の高齢女性からキャッシュカードを盗んだとして、香川県綾川町の会社員の男（25）が12日、窃盗の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は2026年5月6日、警察官などになりすました氏名不詳者らと共謀し、高松市の80代の女性の自宅に電話をかけました。そして「あなた名義のキャッシュカードが不正に使われている」「金融庁の者が確認に行きます」などとうそを言いま