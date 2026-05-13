ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行う。会見前に坂本から報道陣への感謝を伝えるメッセージカードが贈られた。一面は坂本の写真で、裏には手書きのメッセージが記されている。メッセージは以下の通り。メディアの皆さまへこれまでたくさん取材していただき、そして温かく報道・記事にしてくださり本当にありがとうございました。競技を