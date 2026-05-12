とちぎテレビ 新茶のシーズンを迎え那珂川町の茶畑では１２日から、茶葉の摘み取りが始まりました。 那珂川町矢又にある茶畑には、およそ４０アールの畑いっぱいに青々と育った茶葉が広がります。１２日は朝から、地域の人やボランティアなど１０人余りが集まって、茶葉を手作業で丁寧に摘み取っていきました。 この茶葉で紅茶を生産している烏山製茶工場によりますと、「今年は最低気温が高い日が多く、霜