とちぎテレビ 5月27日からメキシコで開催される、フットゴルフの世界大会に日本代表として出場する栃木県内在住の3人の選手が12日、福田富一知事のもとを訪れ意気込みを語りました。 出場報告に福田知事のもとを訪れたのは、さくら市在住で団体戦男子と個人戦の平野靖之選手、同じくさくら市在住で団体戦女子と個人戦の阿久津里奈選手、そして、上三川町在住で団体戦シニアの部で初出場の戸谷邦志選手の3人です。 3人は