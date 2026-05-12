とちぎテレビ 栃木市は、渡良瀬遊水地の人工の巣の塔に定着している、国の特別天然記念物、コウノトリのきょうだいペアが産んだ卵を、別のペアの産んだ卵と取り換える托卵作業を１２日行いました。 栃木市は市内の渡良瀬遊水地にある、人工の巣の塔に定着しているコウノトリの「りょう」と「小白」のペアが、４月５日に卵を４個産んだのを確認しました。 「りょう」と「小白」は同じ親から生まれたきょうだいで、近親交