韓国ゾンビ映画の金字塔として世界的ヒットを記録した『新感染 ファイナル・エクスプレス』が、製作10周年を記念し、初の4K版として8月21日より1週間限定で全国リバイバル上映されることが決定した。【画像】日本公開が決定したヨン・サンホ監督『顔 ーかおー』今回の上映は、国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks」によるリバイバル上映プロジェクトの一環として実施される。さらに、ヨン・サンホ監督の『顔 ーかおー